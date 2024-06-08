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10:42 (мск), источник: Sports.Ru

Мартинес о Роналду: «Невероятный финишер, очень стабильно выступал за клуб. В мировом футболе нет другого игрока, который может дать раздевалке то, что он»

"В мировом футболе нет другого такого игрока, который может дать раздевалке то, что дает Криштиану.

Мартинес о Роналду: «Невероятный финишер, очень стабильно выступал за клуб. В мировом футболе нет другого игрока, который может дать раздевалке то, что он» | Источник: Sports.Ru

Это будет его шестой чемпионат Европы. Роналду — единственный, кто сыграл на пяти. Мы говорим об уникальном для мирового футбола достижении, и этот опыт важен. Кроме того, на поле есть и другие игроки, которые должны принимать решения. Криштиану готов помочь и отдать все, что в его силах.

Думаю, Криштиану очень стабильно выступал за свой клуб. Нет сомнений в том, что он невероятный финишер.

На турнире очень важен опыт, учитывая, что в раздевалке есть смесь из новичков. Важно управлять опытом таких игроков, как Пепе и Криштиану. Должна быть атмосфера, в которой молодые игроки верят, что могут помочь команде", — сказал Мартинес.

В минувшем сезоне Роналду забил 44 гола и сделал 13 результативных передач в 45 матчах за саудовский «Аль-Наср». Статистику 39-летнего нападающего можно найти здесь.

«Неевропейцы» в заявках на Евро: Роналду, Лапорт, Канте и много из МЛС.

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