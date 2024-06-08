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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Мартинес о Роналду: «Никто и не скажет, что ему 39, и он выиграл все. Криштиану готов быть важным игроком и бороться за место»

"Мне нужно было узнать, что он думает, отслужив Португалии двадцать лет. У него была возможность достичь отметки в двести матчей — только ему она могла покориться. Наш с ним разговор был очень открытым и честным.

Мартинес о Роналду: «Никто и не скажет, что ему 39, и он выиграл все. Криштиану готов быть важным игроком и бороться за место» | Источник: Sports.Ru

"Мне нужно было узнать, что он думает, отслужив Португалии двадцать лет. У него была возможность достичь отметки в двести матчей — только ему она могла покориться. Наш с ним разговор был очень открытым и честным. Хотелось узнать, как он.

Вот это желание — то, что отличает Роналду от всех остальных. Обычно игрок сначала сдает психологически, потом его тело перестает справляться, и в голове рождается решение [о завершении карьеры]. Сборная — все, что нужно Роналду. Я увидел, что он готов быть важным игроком и бороться за место. Он отлично влияет на всех.

Никто и не скажет, что ему 39, и он выиграл все. Он хочет побеждать и пользуется каждым моментом, чтобы становиться лучше. Нет примера лучше для молодого игрока, который только присоединился к команде", — сказал Мартинес.

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