Мартинес о Роналду: «Никто и не скажет, что ему 39, и он выиграл все. Криштиану готов быть важным игроком и бороться за место» | Источник: Sports.Ru

"Мне нужно было узнать, что он думает, отслужив Португалии двадцать лет. У него была возможность достичь отметки в двести матчей — только ему она могла покориться. Наш с ним разговор был очень открытым и честным. Хотелось узнать, как он.

Вот это желание — то, что отличает Роналду от всех остальных. Обычно игрок сначала сдает психологически, потом его тело перестает справляться, и в голове рождается решение [о завершении карьеры]. Сборная — все, что нужно Роналду. Я увидел, что он готов быть важным игроком и бороться за место. Он отлично влияет на всех.