Марцело Брозович: «Роналду — один из величайших футболистов мира. Можно всегда рассчитывать, что он забьет»
— Вам больше нравится играть против Криштиану или с ним?
— Вам больше нравится играть против Криштиану или с ним?
— Я предпочитаю играть с ним, так как всегда можно рассчитывать, что он забьет гол. Криштиану — один из величайших футболистов в мире. Он многого добился за карьеру.
Я знаю, что у Криштиану сейчас был небольшой перерыв, но, зная его, он наверняка усердно работал и будет полностью готов к Евро, — сказал полузащитник «Аль-Насра» и сборной Хорватии.