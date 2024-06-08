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13:12 (мск), источник: Sports.Ru

Марцело Брозович: «Роналду — один из величайших футболистов мира. Можно всегда рассчитывать, что он забьет»

— Вам больше нравится играть против Криштиану или с ним?

Марцело Брозович: «Роналду — один из величайших футболистов мира. Можно всегда рассчитывать, что он забьет» | Источник: Sports.Ru

— Я предпочитаю играть с ним, так как всегда можно рассчитывать, что он забьет гол. Криштиану — один из величайших футболистов в мире. Он многого добился за карьеру.

Я знаю, что у Криштиану сейчас был небольшой перерыв, но, зная его, он наверняка усердно работал и будет полностью готов к Евро, — сказал полузащитник «Аль-Насра» и сборной Хорватии.

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