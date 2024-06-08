Марцело Брозович: «Роналду — один из величайших футболистов мира. Можно всегда рассчитывать, что он забьет» | Источник:

— Я предпочитаю играть с ним, так как всегда можно рассчитывать, что он забьет гол. Криштиану — один из величайших футболистов в мире. Он многого добился за карьеру.