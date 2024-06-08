Футболистки ЦСКА впервые выиграли Суперкубок России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Футболистки московского ЦСКА со счетом 1:0 обыграли петербургский «Зенит» в матче за Суперкубок России. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.

Мяч на 81-й минуте забила Дарья Яковлева.

«Зенит» принимал участие в матче как чемпион России прошлого сезона. ЦСКА является обладателем кубка страны 2023 года. В прошлом году «Зенит» в матче за Суперкубок России в Москве победил ЦСКА (1:1, 5:4 по пенальти).

ЦСКА в четвертый раз принимал участие в матче за Суперкубок России, до этого столичная команда потерпела три поражения. Встреча за Суперкубок России прошла в четвертый раз. Двукратным обладателем трофея является московский «Локомотив» (2021, 2022).