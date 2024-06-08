Жозе Моуринью рассказал, почему решил возглавить «Фенербахче».

«Понятно, что “Фенербахче” будет трудно в еврокубках, но, обсуждая перспективы в чемпионате, важно отметить, что, помимо “Бешикташа”, “Галатасарая” и “Трабзонспора”, мы в числе тех, кто исторически борется за титул в чемпионате Турции. Меня это мотивирует. Такого не было ни в “Роме”, ни в “Тоттенхэме”», — процитировал Моуринью «O Jogo».