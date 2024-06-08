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8 июня, источник: Московский комсомолец

Жозе Моуринью рассказал, почему решил возглавить «Фенербахче»

Жозе Моуринью рассказал, почему решил возглавить «Фенербахче».

Источник: Reuters

Новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью объяснил свое решение возглавить команду.

По словам специалиста, он хочет привести «Фенербахче» к чемпионству.

«Понятно, что “Фенербахче” будет трудно в еврокубках, но, обсуждая перспективы в чемпионате, важно отметить, что, помимо “Бешикташа”, “Галатасарая” и “Трабзонспора”, мы в числе тех, кто исторически борется за титул в чемпионате Турции. Меня это мотивирует. Такого не было ни в “Роме”, ни в “Тоттенхэме”», — процитировал Моуринью «O Jogo».

2 июня «Фенербахче» объявил о назначении специалиста на пост главного тренера команды.

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