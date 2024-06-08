Жозе Моуринью рассказал, почему решил возглавить «Фенербахче»
Жозе Моуринью рассказал, почему решил возглавить «Фенербахче».
Жозе Моуринью рассказал, почему решил возглавить «Фенербахче».
Новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью объяснил свое решение возглавить команду.
По словам специалиста, он хочет привести «Фенербахче» к чемпионству.
«Понятно, что “Фенербахче” будет трудно в еврокубках, но, обсуждая перспективы в чемпионате, важно отметить, что, помимо “Бешикташа”, “Галатасарая” и “Трабзонспора”, мы в числе тех, кто исторически борется за титул в чемпионате Турции. Меня это мотивирует. Такого не было ни в “Роме”, ни в “Тоттенхэме”», — процитировал Моуринью «O Jogo».
2 июня «Фенербахче» объявил о назначении специалиста на пост главного тренера команды.