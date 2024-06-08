Лукаку забил 85 мячей за Бельгию. Лишь у 5 игроков больше голов на уровне сборных
Сегодня бельгиец сделал дубль в товарищеской игре с Люксембургом (3:0). Теперь у него 85 забитых мячей в составе национальной команды — как у Али Мабхута (ОАЭ).
Сегодня бельгиец сделал дубль в товарищеской игре с Люксембургом (3:0). Теперь у него 85 забитых мячей в составе национальной команды — как у Али Мабхута (ОАЭ).
Выше Лукаку в списке лучших бомбардиров на международном уровне находятся Мохтар Дахари (Малайзия, 89 голов), Сунил Чхетри (Индия, 94), Лионель Месси (Аргентина, 106), Али Даеи (Иран, 108) и Криштиану Роналду (Португалия, 128).