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17:12 (мск), источник: Sports.Ru

«Аль-Наср» Роналду начал переговоры о трансфере Шченсного. «Юве» готов продать вратаря

По данным Фабрицио Романо, саудовский клуб, за который играет Криштиану Роналду, начал переговоры о трансфере вратаря «Ювентуса».

«Аль-Наср» Роналду начал переговоры о трансфере Шченсного. «Юве» готов продать вратаря | Источник: Sports.Ru

Туринцы готовы продать Шченснего, так как в «Юве» переходит Микеле Ди Грегорио за 18 млн евро, а другой вратарь Маттиа Перин может продлить контракт.

Отмечается, что окончательное решение будет за Шченсным.

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