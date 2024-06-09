«Аль-Наср» Роналду начал переговоры о трансфере Шченсного. «Юве» готов продать вратаря
По данным Фабрицио Романо, саудовский клуб, за который играет Криштиану Роналду, начал переговоры о трансфере вратаря «Ювентуса».
По данным Фабрицио Романо, саудовский клуб, за который играет Криштиану Роналду, начал переговоры о трансфере вратаря «Ювентуса».
Туринцы готовы продать Шченснего, так как в «Юве» переходит Микеле Ди Грегорио за 18 млн евро, а другой вратарь Маттиа Перин может продлить контракт.
Отмечается, что окончательное решение будет за Шченсным.