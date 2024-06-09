Головин, Сафонов и Захарян стали самыми дорогими российскими футболистами

Рыночная стоимость Головина оценивается в 30 миллионов евро. Цена на игрока не изменилась. Стоимость Сафонова (20 млн евро), который может перейти в «Пари Сен-Жермен», увеличилась на 2 млн евро, Захаряна (18 млн евро) — на 3 млн евро.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Александр Головин («Монако») — 30 млн евро;
2. Матвей Сафонов («Краснодар») — 20 млн евро (+2 млн евро);
3. Арсен Захарян («Реал Сосьедад») — 18 млн евро (+3 млн евро);
4. Константин Тюкавин («Динамо») — 16 млн (+4 млн евро);
5. Федор Чалов (ЦСКА) — 11 млн евро (-1 млн евро);
5. Максим Глушенков («Локомотив») — 11 млн евро (+3,5 млн евро);
7. Алексей Миранчук («Аталанта») — 10 млн евро (+1 млн евро);
8. Иван Обляков (ЦСКА) — 9 млн евро (-1 млн евро);
9. Дмитрий Баринов («Локомотив») — 8 млн евро;
10. Далер Кузяев («Гавр») — 8 млн евро (-1 млн евро).