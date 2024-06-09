Головин, Сафонов и Захарян стали самыми дорогими российскими футболистами

Рыночная стоимость Головина оценивается в 30 миллионов евро. Цена на игрока не изменилась. Стоимость Сафонова (20 млн евро), который может перейти в «Пари Сен-Жермен», увеличилась на 2 млн евро, Захаряна (18 млн евро) — на 3 млн евро.