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18:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Головин, Сафонов и Захарян стали самыми дорогими российскими футболистами

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Полузащитник «Монако» Александр Головин, вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и хавбек «Реал Сосьедад» Арсен Захарян возглавляют рейтинг самых дорогих российских футболистов, сообщает портал Transfermarkt.

Монако
Краснодар
Реал Сосьедад

Рыночная стоимость Головина оценивается в 30 миллионов евро. Цена на игрока не изменилась. Стоимость Сафонова (20 млн евро), который может перейти в «Пари Сен-Жермен», увеличилась на 2 млн евро, Захаряна (18 млн евро) — на 3 млн евро.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Александр Головин («Монако») — 30 млн евро;

2. Матвей Сафонов («Краснодар») — 20 млн евро (+2 млн евро);

3. Арсен Захарян («Реал Сосьедад») — 18 млн евро (+3 млн евро);

4. Константин Тюкавин («Динамо») — 16 млн (+4 млн евро);

5. Федор Чалов (ЦСКА) — 11 млн евро (-1 млн евро);

5. Максим Глушенков («Локомотив») — 11 млн евро (+3,5 млн евро);

7. Алексей Миранчук («Аталанта») — 10 млн евро (+1 млн евро);

8. Иван Обляков (ЦСКА) — 9 млн евро (-1 млн евро);

9. Дмитрий Баринов («Локомотив») — 8 млн евро;

10. Далер Кузяев («Гавр») — 8 млн евро (-1 млн евро).

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