Сколько заплатили футболистам «Зенита» за чемпионство в СССР. Власти обошлись с ними очень несправедливо! | Источник: Sport24

В 1984 году «Зенит» в первый и последний раз выиграл чемпионат СССР. Блестящая команда Павла Садырина набрала 47 очков, опередив на два бала «Спартак», и взяла золотые медали.

На фоне исторического достижения в Петербурге стали говорить о том, что футболистов и тренеров местные власти невероятно щедро отблагодарили. Утверждали, мол чиновники даже выделили каждому игроку по «Волге», которую, между прочим, было почти невозможно купить в те времена.

Однако, к сожалению, все подобные разговоры оказались слухами. На деле власти обошлись с чемпионами очень несправедливо.

«Несмотря на исторический успех, в клубе не было ни “подъемных”, ни каких-то доплат. Некоторые футболисты за чемпионство не получили ничего, другим, напротив, дали и машины, и квартиры», — утверждал нападающий «Зенита» Сергей Дмитриев.

Его коллега по амплуа — лучший бомбардир питерцев золотого сезона Юрий Желудков озвучил менее категоричную версию происходящего. Однако при этом тоже безрадостную.

«Нас собрали в Ленгорисполкоме и торжественно вручили каждому: часы, пепельницу и почетный знак с литерой “Л”. Все мы были приписаны к объединению ЛОМО. Например, в моей трудовой книжке сохранилась запись: “Инструктор по спорту”. Официальная ставка в “Зените” была 300 рублей, по 100 выплачивали за победы, что-то давал Спорткомитет. По итогам чемпионского сезона произвели перерасчет и выплатили премию где-то около трех тысяч советских рублей. Конечно, для простого инженера это была огромная сумма, но если сравнить с призовыми сегодняшних звезд футбола… В нашей команде в основном собрались коренные ленинградцы, и руководство не переставало повторять: “Вы должны гордиться, что живете в таком городе” и т. д. и т. п. », — говорил Желудков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241417&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, машину не получил ни один из футболистов. А про квартиры нападающий даже не заикался.

«Мы с ребятами до сих пор шутим, что, мол, играли “за памятники”. Мне непонятно, откуда пошли слухи, что в 1984 году зенитовцам подарили по “Волге”. Извините, мы сами покупали эти машины за 15 (!) тысяч рублей, занимая деньги друг у друга. Просто нам дали возможность приобрести автомобили вне очереди», — говорил Желудков.

Насколько «щедро» отблагодарили футболистов «Зенита» за победу, вы можете прикинуть сами. Для наглядности, в 1988 году за выход в Высшую лигу руководство скромного «Памира» из Душанбе подарило почти всей команде по «Волге»!

Сейчас, конечно, в такое верится с трудом. Будто это было не 30−35 лет назад, а в какой-то параллельной реальности.