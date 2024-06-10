Почему команды в футболе меняются воротами: одна из версий вас точно удивит
Правилу почти 180 лет.
Правилу почти 180 лет.
В футбольном матче одно из основных правил гласит: после перерыва команды должны поменяться воротами. К этому уже все привыкли, и смена сторон воспринимается как само собой разумеющееся. Но как появилось правило?
В футбольных матчах, проводимых в первой половине XIX века, никакой смены сторон не было. Команды защищали одни и те же ворота в течение всей игры. Но это часто приводило к недопониманиям и даже конфликтам.
Дело в том, что старые правила не регламентировали размер ворот. В одном и том же матче рамка одной команды могла быть больше, чем у другой. За счет этого одни футболисты получали преимущество, а другие терпели неудобства. Желание восстановить справедливость провоцировало скандалы.
Первые упоминания о смене сторон содержатся в своде правил, опубликованных в 1848 году. При этом стандарт размера ворот был установлен позже — лишь в 1870-е.
Но и после унификации ворот споры не исчезли. Игроки могли пожаловаться на другие факторы, которые нарушали справедливость.
Так, большое влияние на исход матча оказывало солнце: ослепляя одного вратаря, оно никак не мешало другому. Такой же эффект был у сильного ветра: одной команде он мешал, а другой — помогал. Свою роль играло поле — где-то оно было ровное, а где-то имело кочки и ямки. Всё это в совокупности приводило к желанию одной из сторон (а иногда и обеих) играть по справедливости.
В 1883 году смена ворот стала обязательной для команд. С тех пор это правило соблюдается на всех мало-мальски официальных матчах. Большой плюс есть и у болельщиков: они могут наблюдать свою команду и в атаке, и в обороне, при этом не вставая с места.
Правило о смене ворот, кстати, перекочевало из большого футбола в его разновидности. Например, команды меняются сторонами в футзале, где погодные неурядицы исключены в принципе — в помещении не может быть урагана или поля с кочками и ямами. Однако правило настолько крепко прижилось, что применяется даже там, где в нем, казалось бы, нет необходимости. Ох уж эти футбольные традиции!
Автор: Дмитрий Панов