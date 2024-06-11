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01:12 (мск), источник: Sports.Ru

Футболки Месси — самые продаваемые в МЛС в 2024-м. Суарес — на 2-м месте, Акоста — на 3-м, Пуч — на 5-м, Якумакис — на 9-м, Форсберг — на 10-м

МЛС опубликовала данные об игроках, чьи футболки являются самыми продаваемыми в лиге.

Футболки Месси — самые продаваемые в МЛС в 2024-м. Суарес — на 2-м месте, Акоста — на 3-м, Пуч — на 5-м, Якумакис — на 9-м, Форсберг — на 10-м | Источник: Sports.Ru

В топ-10 игроков с самыми продаваемыми футболками вошли:

1. Лионель Месси («Интер Майами»);

2. Луис Суарес («Интер Майами»);

3. Лусиано Акоста («Цинциннати»);

4. Кучо Эрнандес («Коламбус»);

5. Рики Пуч («Гэлакси»);

6. Педро де ла Вега («Сиэтл»);

7. Джордан Моррис («Сиэтл»);

8. Хани Мухтар («Нэшвилл»);

9. Георгиос Якумакис («Атланта»);

10. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллс»).

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