Кузьмичев о Дзюбе в РПЛ: «Мало в это верю. Идти в нижнюю восьмерку за небольшие деньги… Для большого нападающего 35 лет — пограничный возраст» | Источник: Sports.Ru

— Тут нет какого-то одного объяснения. Надо смотреть на эту историю в комплексе. Считаю, на решение руководства клуба повлияло прежде всего то, что Артем не смог быстро восстановиться после травмы и набрать необходимые кондиции.

Можно много рассуждать о доверии или недоверии к нему со стороны Галактионова. Но когда Дзюба не испытывал проблем с физикой, он, согласитесь, являлся игроком стартового состава. Так что дело тут в функциональной готовности. Просто форвард не смог выйти на свой прежний уровень. Все-таки для большого нападающего 35 лет — пограничный возраст.

— Мы еще увидим Дзюбу в клубе РПЛ?

— Честно говоря, мало в это верю. У Артема хорошая карьера, он поиграл в больших командах. И сейчас идти в нижнюю восьмерку, выступать за небольшие деньги… Не знаю. Мне кажется, ему это уже не надо.