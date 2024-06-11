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08:12 (мск), источник: Sports.Ru

Мартинес о Роналду: «Удивляет, как он бросает вызов своему возрасту и мотивирован стремлением к победам. Криштиану одержим идеей совершенства»

"Не так много игроков добились того, чего добился он. Он служит примером во многих смыслах. Оказаться единственным футболистом, который провел более 200 матчей за свою сборную — тоже серьезное достижение.

Мартинес о Роналду: «Удивляет, как он бросает вызов своему возрасту и мотивирован стремлением к победам. Криштиану одержим идеей совершенства» | Источник: Sports.Ru

Что меня неизменно удивляет в Криштиану — то, как он бросает вызов своему возрасту. После каждой тренировки мы с коллегами поражаемся: игрок, который добился уже всего и который может сам дозировать нагрузки на занятиях, мотивирован стремлением к победам. Он одержим желанием быть лучшим, одержим идеей совершенства, которого он хочет достичь в карьере. Это заразительно.

Молодые игроки, прибывая в расположение сборной, видят человека, игрока и кумира, на которого они равнялись. Его поведение не поддается описанию, это то, чем Португалия должна дорожить. Если такие футболисты, как Пепе и Роналду, будут подавать пример, будут передавать опыт, то сделают следующие поколения лучше", — сказал главный тренер сборной Португалии.

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