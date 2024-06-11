Мартинес о Роналду: «Удивляет, как он бросает вызов своему возрасту и мотивирован стремлением к победам. Криштиану одержим идеей совершенства»

Что меня неизменно удивляет в Криштиану — то, как он бросает вызов своему возрасту. После каждой тренировки мы с коллегами поражаемся: игрок, который добился уже всего и который может сам дозировать нагрузки на занятиях, мотивирован стремлением к победам. Он одержим желанием быть лучшим, одержим идеей совершенства, которого он хочет достичь в карьере. Это заразительно.