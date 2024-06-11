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12:07 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградскую «Балтику» покинул один из ключевых футболистов сезона

Закончился срок арендного соглашения.

24-летний боливийский фланговый защитник Роберто Фернандес покинул калининградскую «Балтику». Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Спортсмен переехал в Калининград перед стартом сезона российской Премьер-лиги летом прошлого года из южноамериканского «Боливара» на правах аренды. Договор подписали до конца июня 2024 года.

«Роберто стал Балтийцем в июле 2023 года. За это время защитник принял участие в 40 матчах. <…> Мы благодарим Роберто за профессионализм и самоотдачу в каждом матче и желаем удачи в дальнейшей карьере! Gracias por la temporada!» — благодарит боливийца «Балтика».

Согласно порталу Transfermarkt, в сезоне РПЛ 2023/2024 Фернандес провёл в составе бело-синих 29 игр, в 90% которых он вышел в стартовом составе. За год в «Балтике» футболист сборной Боливии набрал 6 очков по системе «гол+пас»: 4 ассиста и забитый мяч в Премьер-лиге и гол в Кубке России.

По итогам кампании 2023/2024 калининградцы заняли предпоследнее, 15 место в российской Премьер-лиге и вылетели в Первую лигу, откуда поднялись в высший дивизион в мае 2023 года. 2 июня балтийцы проиграли петербургскому «Зениту» в финале Кубка России по футболу в московских «Лужниках» со счётом 1:2. После матча главный тренер команды Сергей Игнашевич заявил о своём уходе из клуба. Куратор спортивного направления «Ростеха» отметил, что госкорпорация продолжит поддерживать калининградский клуб. Нового тренера команды обещали назначить за ближайшие полторы недели.

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