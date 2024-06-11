СМИ раскрыли условия контракта Щенсного с «Аль-Насром»

Отмечается, что соглашение с Щенсным будет рассчитано на два сезона, его зарплата составит примерно 20,4 миллиона долларов в год. Теперь «Аль-Наср» должен договориться с «Ювентусом» о сумме трансфера. Сделка может быть оформлена до намеченного на 14 июня старта чемпионата Европы в Германии.

Щенсному 34 года, его контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2025 года. В туринском клубе, за который он выступает с 2017 года, Щенсный стал трехкратным чемпионом Италии, выиграл три Кубка и два Суперкубка страны. Также поляк выступал за английские «Арсенал», «Брентфорд» и итальянскую «Рому».