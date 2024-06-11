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11:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ раскрыли условия контракта Щенсного с «Аль-Насром»

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Польский вратарь итальянского «Ювентуса» Войцех Щенсный согласовал условия личного контракта с саудовским футбольным клубом «Аль-Наср», сообщает The Athletic.

Источник: Reuters

Отмечается, что соглашение с Щенсным будет рассчитано на два сезона, его зарплата составит примерно 20,4 миллиона долларов в год. Теперь «Аль-Наср» должен договориться с «Ювентусом» о сумме трансфера. Сделка может быть оформлена до намеченного на 14 июня старта чемпионата Европы в Германии.

Щенсному 34 года, его контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2025 года. В туринском клубе, за который он выступает с 2017 года, Щенсный стал трехкратным чемпионом Италии, выиграл три Кубка и два Суперкубка страны. Также поляк выступал за английские «Арсенал», «Брентфорд» и итальянскую «Рому».

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