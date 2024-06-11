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17:12 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду о лидерских качествах: «Я люблю подавать пример — хочу быть тем, на кого можно равняться, видеть образец для подражания. Я не из тех, кто много говорит»

"У каждого игрока свой стиль. Я считаю, что лидерские качества основываются на том, кто мы есть, что чувствуем и чему научились за время профессиональной карьеры. Я стараюсь быть лидером наиболее продуктивно.

Роналду о лидерских качествах: «Я люблю подавать пример — хочу быть тем, на кого можно равняться, видеть образец для подражания. Я не из тех, кто много говорит» | Источник: Sports.Ru

"У каждого игрока свой стиль. Я считаю, что лидерские качества основываются на том, кто мы есть, что чувствуем и чему научились за время профессиональной карьеры. Я стараюсь быть лидером наиболее продуктивно. Я хочу быть тем игроком, который помогает другим, на которого можно равняться, видеть образец для подражания, чтобы быть настоящим профессионалом.

Я всегда говорю, что мне нравится подавать пример. Я не из тех, кто много говорит, вместо этого мне нравится показывать другим, кто я есть. И когда дело доходит до конфликта, когда что-то идет не так, нужно знать, когда следует успокоить, а когда нужно поддержать. Но когда дела идут хорошо, нужно работать со всеми заодно.

Лидерские качества очень индивидуальны, но в нашей команде много лидеров, каждый проявляет эти качества по-своему. Поэтому я считаю, что у нас отличная сборная", — сказал форвард сборной Португалии.

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