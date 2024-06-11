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19:27 (мск), источник: Sports.Ru

Иньеста о лучшем игроке в истории: «Месси, для меня он выше любого. Победа на ЧМ — идеальная кульминация чудесной карьеры»

— Лучший футболист в истории?

— Месси. Для меня он выше любого другого игрока.

— Радовались ли вы победе Месси на чемпионате мира?

— Да, это идеальная кульминация чудесной карьеры — стать лучшим в таком возрасте и после всего, через что он прошел с национальной командой и на личном уровне.

Так как же можно говорить о том, что этот игрок не трудится? Разве у него нет нужного для преодоления трудностей менталитета? — сказал бывший полузащитник «Барселоны» в подкасте Ла Лиги.

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