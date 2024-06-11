Иньеста о лучшем игроке в истории: «Месси, для меня он выше любого. Победа на ЧМ — идеальная кульминация чудесной карьеры»
— Лучший футболист в истории?
— Лучший футболист в истории?
— Месси. Для меня он выше любого другого игрока.
— Радовались ли вы победе Месси на чемпионате мира?
— Да, это идеальная кульминация чудесной карьеры — стать лучшим в таком возрасте и после всего, через что он прошел с национальной командой и на личном уровне.
Так как же можно говорить о том, что этот игрок не трудится? Разве у него нет нужного для преодоления трудностей менталитета? — сказал бывший полузащитник «Барселоны» в подкасте Ла Лиги.