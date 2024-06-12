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08:27 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду перед Евро: «Я готов наилучшим образом. Я профессионал на 100%. Теперь главное — уважать решения тренера»

Форвард сборной Португалии сделал дубль в товарищеском матче с Ирландией (3:0).
Роналду перед Евро: «Я готов наилучшим образом. Я профессионал на 100%. Теперь главное — уважать решения тренера» | Источник: Sports.Ru

— Ваш организм готов [к Евро]?

— Я готов, и всегда наилучшим образом. Я профессионал на 100%. Это моя жизнь. Я отдаю себя на все 100%, не на 80 или 90. Я готов помогать стране и команде.

Теперь главное — уважать решения [тренера]: играешь ты или не играешь. Те, кто играли [с Ирландией — 3:0], дали хороший ответ [после 1:2 от Хорватии]. Нужно выжать максимум из этого поколения [игроков] и сделать что-нибудь красивое на Евро, — сказал Роналду.

Роналду забил 895 голов: 130 — за сборную Португалии, 765 — за клубы.

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