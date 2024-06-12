Роналду перед Евро: «Я готов наилучшим образом. Я профессионал на 100%. Теперь главное — уважать решения тренера»
Форвард сборной Португалии сделал дубль в товарищеском матче с Ирландией (3:0).
— Ваш организм готов [к Евро]?
— Я готов, и всегда наилучшим образом. Я профессионал на 100%. Это моя жизнь. Я отдаю себя на все 100%, не на 80 или 90. Я готов помогать стране и команде.
Теперь главное — уважать решения [тренера]: играешь ты или не играешь. Те, кто играли [с Ирландией — 3:0], дали хороший ответ [после 1:2 от Хорватии]. Нужно выжать максимум из этого поколения [игроков] и сделать что-нибудь красивое на Евро, — сказал Роналду.
Роналду забил 895 голов: 130 — за сборную Португалии, 765 — за клубы.