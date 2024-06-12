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14:42 (мск), источник: Sports.Ru

Мартинес о дубле Роналду с Ирландией: «Голы мирового класса, их стоит сохранить и показать детям. Криштиану невероятный капитан, он ищет в штрафной партнеров прежде всего»

Вчера форвард сборной Португалии дважды отличился в товарищеском матче с Ирландией (3:0).

Мартинес о дубле Роналду с Ирландией: «Голы мирового класса, их стоит сохранить и показать детям. Криштиану невероятный капитан, он ищет в штрафной партнеров прежде всего» | Источник: Sports.Ru

На 50-й минуте он забил ударом в девятку после ассиста хавбека Рубена Невеша. На 60-й нападающий воспользовался передачей вингера Диогу Жоты, сделав счет 3:0.

"Приверженность делу Криштиану в качестве капитана невероятна. Сегодня мы увидели два завершения мирового класса, но что мне понравилось, так это его работа на поле и попытки отдать передачу.

У него две гола, но, когда он в штрафной, он в первую очередь смотрит на партнеров, что демонстрирует солидарность, товарищеские отношения и важные ценности в раздевалке перед поездкой на чемпионат Европы. Это мне очень понравилось.

Его голы стоит сохранить и показать детям, потому что они невероятные", — заявил главный тренер сборной Португалии.

Чемпионат Европы стартует в пятницу 14 июня. Португальская сборная начнет турнир в группе F вместе с Чехией, Турцией и Грузией.

Роналду после дубля Ирландии: «Каждый гол за сборную особенный. Рад сыграть и забить, но главное — победа. Так и должна играть Португалия».

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