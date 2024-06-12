Бесплатные билеты на открытую тренировку сборной Португалии с Роналду перепродавали за 800 евро

Билеты на открытую тренировку сборной Португалии с Роналду перепродавали за 800 евро | Источник: Sports.Ru

Открытая тренировка сборной Португалии состоится на базе команда на Евро-2024 в Вестфалии. 6000 бесплатных билетов разобрали за несколько минут, затем часть из них перепродавали за 400 евро, а другие — за 800.

Криштиану Роналду примет участие в шестом чемпионате Европы. В своем дебютном турнире в 2004 году нападающий дошел со сборной до финала, в 2016 году португальцы победили на Евро.

39-летний футболист играет в Саудовской Аравии с момента своего перехода в «Аль-Наср» в 2023 году.

В первом матче группы F Португалия сыграет с Чехией 18 июня, а затем встретится с Турцией и Грузией.

Роналду перед Евро: «Я готов наилучшим образом. Я профессионал на 100%. Теперь главное — уважать решения тренера».

Роналду о том, что сыграет на 6-м Евро: «Горжусь, что стану первым игроком, сделавшим это. Но это лишь глава во всех достижениях Криштиану».