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12 июня, источник: Sports.Ru

Директор Федерации футбола Португалии Коусейру: «Роналду по-прежнему ориентир и ключевой игрок. Дубль тому подтверждение»

Ранее 39-летний португалец сделал дубль в ворота сборной Ирландии (3:0).

Директор Федерации футбола Португалии Коусейру: «Роналду по-прежнему ориентир и ключевой игрок. Дубль тому подтверждение» | Источник: Sports.Ru

"Очевидно, что Криштиану по-прежнему является отличным ориентиром, он ключевой игрок. Криштиану доказал это вчера [в матче с Ирландией], забив два гола.

Трудно найти другого такого игрока, эта одержимость доставляет нам радость", — сказал технический директор Федерации футбола Португалии Жозе Коусейру.

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