Курбан Бердыев возглавил «Туран»

Источник: DINAMO-MX.RU

«Мы договорились с Курбаном Бекиевичем о его работе в нашем клубе, осталось только подписать бумаги. Уже в ближайшее время он станет главным тренером “Турана”», — приводит слова Насибова Sport24.

Последним место работы 71‑летнего Бердыева было махачкалинское «Динамо», которое он возглавлял с июля 2023‑го по январь 2024 года. Также он тренировал «Сочи», «Ростов» и «Рубин».

В минувшем сезоне «Туран-Товуз» занял шестое место в чемпионате Азербайджана.