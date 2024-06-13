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12:39 (мск), источник: Vesti.kz

Курбан Бердыев возглавил «Туран»

Бывший главный тренер алматинского «Кайрата» Курбан Бердыев в ближайшее время возглавит «Туран» из Товуза. Эту информацию подтвердил спортивный директор азербайджанского клуба Самед Насибов, сообщают Vesti.kz.

Источник: DINAMO-MX.RU

«Мы договорились с Курбаном Бекиевичем о его работе в нашем клубе, осталось только подписать бумаги. Уже в ближайшее время он станет главным тренером “Турана”», — приводит слова Насибова Sport24.

Последним место работы 71‑летнего Бердыева было махачкалинское «Динамо», которое он возглавлял с июля 2023‑го по январь 2024 года. Также он тренировал «Сочи», «Ростов» и «Рубин».
В минувшем сезоне «Туран-Товуз» занял шестое место в чемпионате Азербайджана.

Напомним, Бердыев возглавлял «Кайрат» с 2021 по 2022 годы. Под его руководством алматинский клуб завоевал Кубок Казахстана, а также финишировала на третьем месте в КПЛ-2021.

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