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06:27 (мск), источник: Sports.Ru

Месси забил 108 мячей за Аргентину и делит с Даеи 2-е место в истории по голам на уровне сборных. Лидер — Роналду (130)

Форвард «Интер Майами» сделал дубль в товарищеском матче со сборной Гватемалы (4:1).
Месси забил 108 мячей за Аргентину и делит с Даеи 2-е место в истории по голам на уровне сборных. Лидер — Роналду (130) | Источник: Sports.Ru

В активе 36-летнего нападающего стало 108 голов за сборную Аргентины за карьеру.

Теперь он делит 2-е место по числу голов на уровне сборных с иранцем Али Даеи. Лидирует Криштиану Роналду — 130 голов за сборную Португалии.

Роналду забил за Португалию впервые с ноября. У Криштиану 130 голов на уровне сборных — больше всех.

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