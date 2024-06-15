Месси забил 108 мячей за Аргентину и делит с Даеи 2-е место в истории по голам на уровне сборных. Лидер — Роналду (130) | Источник: Sports.Ru

В активе 36-летнего нападающего стало 108 голов за сборную Аргентины за карьеру.

Теперь он делит 2-е место по числу голов на уровне сборных с иранцем Али Даеи. Лидирует Криштиану Роналду — 130 голов за сборную Португалии.