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06:42 (мск), источник: Sports.Ru

Месси набрал 2+1 в матче с Гватемалой и дал Мартинесу исполнить пенальти. Лионель забил за Аргентину впервые с октября прошлого года

Сборная Аргентины одержала крупную победу над гватемальцами (4:1) в товарищеском матче.
Месси набрал 2+1 в матче с Гватемалой и дал Мартинесу пробить пенальти. Лионель забил за Аргентину впервые с октября прошлого года | Источник: Sports.Ru

Форвард «Интер Майами» забил два мяча и ассистировал Лаутаро Мартинесу, тоже сделавшему дубль.

Свой первый мяч Лаутаро забил 39-й минуте с пенальти. Месси не стал исполнять одиннадцатиметровый, уступив это право Мартинесу.

Добавим, что Месси забил за Аргентину после 3-матчевой безголевой серии. В предыдущий раз Лионель отличился в составе сборной в игре с командой Перу в октябре прошлого года (2:0), сделав дубль.

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