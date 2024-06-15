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06:57 (мск), источник: Sports.Ru

Джанашия уверен, что Хвича обгонит Роналду по голам на Евро-2024: «Криштиану не забьет. Молодой грузин лучше будет, чем старый португалец»

"Кто забьет больше, Хвича или Криштиану? Я думаю, что Криштиану не забьет.
Джанашия считает, что Хвича обгонит Роналду по голам на Евро-2024: «Криштиану не забьет. Молодой грузин лучше будет, чем старый португалец» | Источник: Sports.Ru

Конечно, Хвича будет более результативным. Он — более молодой, грузин! А Роналду уже старый.

Молодой грузин лучше будет, чем старый португалец«, — сказал бывший игрок “Локомотива” и сборной Грузии.

Евро-2024 стартовал 14 июня, турнир проходит в Германии. Сборные Португалии и Грузии сыграют в группе F вместе с командами Чехии и Турции.

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