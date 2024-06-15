Лаутаро о том, что Месси дал ему пробить пенальти: «Это жест великого человека. Лео — джентльмен как на поле, так и за его пределами» | Источник: Sports.Ru

На 39-й минуте Месси уступил Мартинесу право пробить пенальти. Форвард миланского «Интера», до этого забивший гол в собственные ворота, отличился с одиннадцатиметровой отметки.

"Я посмотрел на мяч, и он отдал его мне. Я поблагодарил его, и сейчас я благодарю его публично. Это жест великого человека.

Он джентльмен как на поле, так и за его пределами. Это очень помогает нам, и это очень важно для меня", — сказал Лаутаро.