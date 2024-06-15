Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Венгрия
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Испания
Хорватия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Италия
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
14.06
Германия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Польша
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Словения
Дания
Все события
12:42 (мск), источник: Sports.Ru

Лаутаро о том, что Месси дал ему пробить пенальти: «Это жест великого человека. Лео — джентльмен как на поле, так и за его пределами»

Сборная Аргентины одержала крупную победу над командой Гватемалы (4:1) в товарищеском матче.

Лаутаро о том, что Месси дал ему пробить пенальти: «Это жест великого человека. Лео — джентльмен как на поле, так и за его пределами» | Источник: Sports.Ru

На 39-й минуте Месси уступил Мартинесу право пробить пенальти. Форвард миланского «Интера», до этого забивший гол в собственные ворота, отличился с одиннадцатиметровой отметки.

"Я посмотрел на мяч, и он отдал его мне. Я поблагодарил его, и сейчас я благодарю его публично. Это жест великого человека.

Он джентльмен как на поле, так и за его пределами. Это очень помогает нам, и это очень важно для меня", — сказал Лаутаро.

Месси набрал 2+1 в матче с Гватемалой и дал Лаутаро пробить пенальти. Лионель забил за Аргентину впервые с октября прошлого года.

Читайте также от «Sports»
Стычка в гимнастике: Винер обиделась на интервью Мамун, написала гневный пост, но он быстро исчез
В футболе введут розовую карточку. Для чего?
Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом
Ротенберг набирает в СКА бывших чемпионов из ЦСКА. За одно межсезонье – сразу троих
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь