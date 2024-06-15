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14:42 (мск), источник: Sports.Ru

Месси о Кубке Америки: «Побеждать становится все труднее, но мы попробуем выиграть еще раз»

В последнем товарищеском матче перед стартом турнира сборная Аргентины одержала крупную победу над командой Гватемалы (4:1). Месси отличился двумя голами и результативной передачей.

Месси о Кубке Америки: «Побеждать становится все труднее, но мы попробуем выиграть еще раз» | Источник: Sports.Ru

После игры журналист попросил Лионеля обратиться к аргентинским болельщикам.

"Побеждать становится все труднее. Я скажу то же самое, что мы говорим в начале каждого соревнования, в котором собираемся принять участие. Мы продолжим стараться изо всех сил, мы по-прежнему хотим продолжать выкладываться по максимуму, добиваться поставленных целей.

Но это будет все труднее, это будет нелегко, потому что игры становятся все более сложными и напряженными. Выиграть снова — это было бы здорово. Это становится все труднее и труднее, но мы попробуем еще раз", — сказал Месси.

Аргентина, действующий победитель Кубка Америки, встретится с Канадой, Чили и Перу на групповом этапе нового розыгрыша турнира.

Месси набрал 2+1 в матче с Гватемалой и дал Лаутаро пробить пенальти. Лионель забил за Аргентину впервые с октября прошлого года.

Месси забил 108 мячей за Аргентину и делит с Даеи 2-е место в истории по голам на уровне сборных. Лидер — Роналду (130).

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