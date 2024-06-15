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20:42 (мск), источник: Sports.Ru

Модрич сыграл на 9-м ЧМ/Евро. Только Роналду и Маттеус делали это

Испания играет с Хорватией (3:0, второй тайм) в матче 1-го тура Евро-2024.

Модрич сыграл на 9-м ЧМ/Евро. Только Роналду и Маттеус делали это | Источник: Sports.Ru

Таким образом, полузащитник хорватов Лука Модрич проводит свой пятый Евро. Он также сыграл на четырех чемпионатах мира.

Он дебютировал за сборную Хорватии в 2006 году и принял участие в ЧМ-2006 года. С тех пор полузащитник «Реала» выступил в составе сборной в сумме на девяти чемпионатах мира и Европы.

18 июня сборная Португалии сыграет с Чехией в 1-м туре Евро-2024. Криштиану Роналду сыграет на своем 5-м чемпионате Европы. Всего португалец выступит на десятом ЧМ/Евро — это рекорд.

Лотар Маттеус является чемпионом мира 1990 года и чемпионом Европы 1980 года в составе немецкой сборной. Он также принял участие на девяти ЧМ/Евро в общей сложности.

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