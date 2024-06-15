Модрич сыграл на 9-м ЧМ/Евро. Только Роналду и Маттеус делали это
Испания играет с Хорватией (3:0, второй тайм) в матче 1-го тура Евро-2024.
Испания играет с Хорватией (3:0, второй тайм) в матче 1-го тура Евро-2024.
Таким образом, полузащитник хорватов Лука Модрич проводит свой пятый Евро. Он также сыграл на четырех чемпионатах мира.
Он дебютировал за сборную Хорватии в 2006 году и принял участие в ЧМ-2006 года. С тех пор полузащитник «Реала» выступил в составе сборной в сумме на девяти чемпионатах мира и Европы.
18 июня сборная Португалии сыграет с Чехией в 1-м туре Евро-2024. Криштиану Роналду сыграет на своем 5-м чемпионате Европы. Всего португалец выступит на десятом ЧМ/Евро — это рекорд.
Лотар Маттеус является чемпионом мира 1990 года и чемпионом Европы 1980 года в составе немецкой сборной. Он также принял участие на девяти ЧМ/Евро в общей сложности.