План Моргана для победы Англии на Евро: «есть больше пасты», «опасаться Роналду», «остановить Мбаппе» и «играть в смелый футбол» — среди 20 пунктов | Источник: Sports.Ru

"1. Месть — за поражение в финале прошлого Евро, в котором англичане проиграли итальянцам (1:1, 2:3 по пен.), должна быть топливом сборной.

2. Мужество — футбол Гарета Саутгейта чрезмерно оборонительный, не соответствующий прозвищу «Львы». Тренер должен приказать команде атаковать.

3. Паста — игроки должны есть больше пасты, она имеет низкий гликемический индекс, показатель того, как быстро наши тела расщепляют углеводы на глюкозу и впитывают ее в кровь, поэтому паста переваривается медленно, что означает, что она обеспечивает более длительную энергию.

4. Подколенное сухожилие Люка Шоу — самая важная часть тела Англии прямо сейчас, за возможным исключением моего мозга. Он единственный профильный левый защитник.

5. Райс капитан: разговоры — не сильная сторона Кейна, он должен передать все предматчевые речи Деклану Райсу.

6. Просто. Остановите. Мбаппе — Франция — наш главный соперник, и их главный нападающий — лучший игрок в мире. Единственный способ остановить его — обращаться с ним так, как стая гиен обращается с только что убитым трупом — набрасываться на него, как только он получает мяч, и яростно кусать каждый кусочек его плоти.

7. Больше Битлз — песня болельщиков Джуда Беллингема «Hey Jude» оказалась для него очень вдохновляющей, поэтому нужно расширить тему Битлз на других игроков — например, Till There was Mainoo, Day Trippier, I Phil и I"m Joe (Gomez) Tired.

8. Удваиваемся — брат и агент Харри Кейна, Чарли, выглядит так похоже на него, что Саутгейт должен выпускать его на последние десять минут каждого матча. Он может бегать, как синица с синей попкой, сбивая с толку и отвлекая соперников, пока настоящий Гарри забивает голы.

9. Победа жены — у Англии самые горячие жены и подруги на Евро, во главе с моделью и девушкой Беллингема Лорой Селией Вальк. Саутгейт должен посадить ее на конец скамейки, одетую только в нижнее белье Agent Provocateur, чтобы отвлекать игроков соперников.

10. Остерегайтесь Роналду — после того, как его главный соперник Лионель Месси выиграл чемпионат мира, он отчаянно хочет выиграть этот трофей (снова) для своей страны.

11. Ставки на себя — Айвен Тоуни должен сделать ставку в 1 миллион фунтов на себя, что выиграет «Золотую бутсу».

12. Ужасная сделка — нужно запретить кричалку It’s Coming Home до тех пор, пока это действительно не произойдет.

13. Экстрасенсорная сила — внимательно следите за языком тела Фила Фодена. Перед полетом в Германию он сходил к манчестерскому экстрасенсу Хлое Смит и прочитал свои карты Таро. Если все хорошо — а Фодену явно понравилось то, что она ему сказала, потому что он опубликовал пост, называя ее «удивительной», — он уже знает, победим мы или нет.

14. Способен ли Кейн? Если Англия победит, кто-то должен показать Кейну, как поднимать трофей.

15. Суперзапасной — Коул Палмер не должен начинать игру. Саутгейт должен использовать его только в качестве суперзапасного, чтобы он мог выходить на поле поздно и терроризировать уставшие команды соперников.

16. Дрон от политиков — ни один британский политик не должен находиться поблизости от игр, убивая настроение своей корыстной предвыборной чушью.

17. Вера в звездного мальчика — если дело дойдет до пенальти, доверьтесь Букайо Сака. Он был невероятен с тех пор, как не забил в финале 2020 года, реализовав 10 из 11 пенальти, которые он бил за «Арсенал».

18. Не упоминайте войну — в 1996 году, когда Англия принимала Евро, я был редактором Daily Mirror и делал много глупых националистических вещей, включая полет Спитфайра над немецким тренировочным полем с плакатами с заголовком ACHTUNG! SURRENDER!

19. Финал будет проходить на «Олимпияштадион», который был построен Адольфом Гитлером для Олимпийских игр 1936 года. Если Англия выиграет, я был бы не против, чтобы Джек Грилиш пробрался на финал, выпил дюжину банок пива и сел в старое кресло Гитлера, показывая знак победы Уинстона Черчилля.