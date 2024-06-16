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08:45 (мск), источник: Sport24

Российская красавица-ведущая, побывавшая на игре Месси в США: Мне кажется, это вообще не футбол. Больше шоу

Российская красавица-ведущая Зухра Уразбахтина в интервью Sport24 поделилась впечатлениями от посещения матча регулярного чемпионата MLS между «Интер Майами» и «Атланта Юнайтед».

Российская красавица-ведущая, побывавшая на игре Месси в США: «Мне кажется, это вообще не футбол. Больше шоу» | Источник: Sport24

Матч «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» состоялся 30 мая. Звездный нападающий «Интера» Лионель Месси отметился голом, но это не помогло его команде избежать поражения — 1:3. Уразбахтина смотрела игру из VIP-ложи.

— Мессиманию ощутила?

— Конечно, ощутила. Это просто что-то с чем-то! Там все сделано под Месси. Конечно, все идут за ним, все футболки с его фамилией раскупаются. Когда его объявляют, люди просто вскакивают, кричат… Специально запускается салют.

Конечно, хотелось бы сделать совместное фото, но там очень высокий уровень безопасности, у него две охраны. Даже если у тебя есть аккредитация, даже если VIP-доступ, то очень маленький шанс на то, чтобы сделать с ним фото. Говорят, что Месси просто преследуют везде.

Было прикольно. Я была на такой стороне VIP, что это было в угловом варианте, там виден только один угол футбольного поля. Очень круто сделали в плане того, что все кухни мира, напитки… Но необычно, специфично. Все очень просто. Это немножко другая система VIP-ложи.

— Как тебе вообще футбол в США?

— Мне кажется, это вообще не футбол. Это больше шоу. Здесь популярнее баскетбол, американский футбол и бейсбол. Только потом идет хоккей и уже дальше соккер. Очень часто общалась с людьми на эту тему — на первое место они ставили НБА. Сходить на хорошие места на игру НБА в регулярке стоит примерно столько, сколько на финал Кубка Стэнли. Это очень высокие цены.

Уразбахтина известна по работе в сборной России по хоккею, в футбольном клубе ЦСКА, в хоккейных командах СКА, «Ак Барс» и «Авангард», который при ней выигрывал Кубок Гагарина.

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