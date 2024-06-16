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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Хедира о Роналду в «Юве»: «Качество тренировок вышло на другой уровень после его прихода. Он объяснял: в спортзале телефон не нужен, ты идешь туда работать»

Немец и португалец вместе играли за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.

Хедира о Роналду в «Юве»: «Качество тренировок вышло на другой уровень после его прихода. Он объяснял: в спортзале телефон не нужен, ты идешь туда работать» | Источник: Sports.Ru

«Конечно, у Криштиану было эго, когда он пришел в “Ювентус”.

Кьеза — фантастический молодой игрок — шел в тренажерку с телефоном в руке. Криштиану смотрит на него: «Что ты делаешь? Куда идешь?».

[Роналду объяснял, что] тебе не нужен телефон в спортзале, ты идешь туда работать. Не заходи в инстаграм, не пости в тикток. Сосредоточься на работе. И молодые такие: «Вау».

Даже качество тренировок после его прихода в «Ювентус» будто вышло на другой уровень. Каждый удар по воротам делался с мыслью «я должен забить».

Криштиану был полон соревновательного духа, но также был очень дружелюбным, приятным и скромным", — рассказал Хедира в подкасте FIVE.

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