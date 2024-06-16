«Я всегда был за Месси. Но Роналду — один из лучших в истории». Хавбек Чехии Хитил перед матчем с Португалией
Перед матчем Евро-2024 Португалия — Чехия хавбека «Славии» спросили, как он готовится к встрече с Криштиану Роналду.
Перед матчем Евро-2024 Португалия — Чехия хавбека «Славии» спросили, как он готовится к встрече с Криштиану Роналду.
"Я всегда был из тех, кто за Месси.
Но у Роналду была исключительная карьера, он один из лучших за всю историю.
Я с нетерпением жду этой игры. Надеюсь, что им будет горько после встречи с нами", — сказал Моймир Хитил.
Португалия и Чехия сыграют во вторник, 18 июня.