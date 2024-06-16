Роналду, Хави, Зидан, Мальдини — в символической сборной Евро по версии читателей L"Équipe
Вратарь: Икер Касильяс (Испания, 34% голосов).
Вратарь: Икер Касильяс (Испания, 34% голосов).
Защитники: Паоло Мальдини (Италия, 80%), Франц Беккенбауэр (ФРГ, 76%), Серхио Рамос (Испания, 45%) и Филипп Лам (Германия, 41%);
Полузащитники: Хави (Испания, 70%), Франк Райкард (Нидерланды, 42%), Зинедин Зидан (Франция, 74%) и Мишель Платини (Франция, 71%).
Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия, 60%) и Марко ван Бастен (Нидерланды, 62%).