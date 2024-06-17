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11:53 (мск), источник: Клопс.ru

«Балтику» покинул лучший бомбардир команды в сезоне 2023/24

Анхело Энрикес в 38 матчах забил 9 голов.

Лучший бомбардир калининградской «Балтики» в минувшем сезоне Анхело Энрикес покинул команду. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Чилийский нападающий воспользовался пунктом в контракте, согласно которому договор мог бы быть расторгнут, если команда покинет Российскую Премьер-лигу. Форвард выступал за балтийцев с лета 2023 года. Он появлялся на поле в 38 матчах чемпионата и кубка страны и забил в этих турнирах девять голов.

Также покинет «Балтику» арендованный у столичного «Локомотива» полузащитник Дмитрий Рыбчинский.

В «Балтику» перешёл 18-летний защитник «Локомотива» Тимофей Щелкунов.

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