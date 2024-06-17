«Балтику» покинул лучший бомбардир команды в сезоне 2023/24
Анхело Энрикес в 38 матчах забил 9 голов.
Анхело Энрикес в 38 матчах забил 9 голов.
Лучший бомбардир калининградской «Балтики» в минувшем сезоне Анхело Энрикес покинул команду. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Чилийский нападающий воспользовался пунктом в контракте, согласно которому договор мог бы быть расторгнут, если команда покинет Российскую Премьер-лигу. Форвард выступал за балтийцев с лета 2023 года. Он появлялся на поле в 38 матчах чемпионата и кубка страны и забил в этих турнирах девять голов.
Также покинет «Балтику» арендованный у столичного «Локомотива» полузащитник Дмитрий Рыбчинский.
В «Балтику» перешёл 18-летний защитник «Локомотива» Тимофей Щелкунов.