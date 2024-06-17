Стадион «Центральный» в Казани уменьшил число зрительских мест на треть

«Мы изменили конфигурацию и сделали арену более просторной, пожертвовали количеством посадочных мест в пользу комфорта. Была арена на 25 тысяч человек, сейчас у нас вместимость 14 900. Это на самом деле вполне достаточно для текущих задач “Центрального”. Вместимость соответствует всем регламентам, стадион продолжает оставаться запасным футбольным полем для премьер-лиги у казанского “Рубина”.



Мы получили удобный, компактный стадион, который в любом случае вмещает приличное количество людей. И для телекартинки будет ощущение заполняемости стадиона при меньшем числе зрителей», — сказал Гарипов.