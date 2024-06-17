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13:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стадион «Центральный» в Казани уменьшил число зрительских мест на треть

Председатель Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани Линар Гарипов в интервью «СЭ» рассказал о работах на стадионе «Центральный» в рамках подготовки к проведению Игр БРИКС.

Рубин
Источник: РИА "Новости"

«Мы изменили конфигурацию и сделали арену более просторной, пожертвовали количеством посадочных мест в пользу комфорта. Была арена на 25 тысяч человек, сейчас у нас вместимость 14 900. Это на самом деле вполне достаточно для текущих задач “Центрального”. Вместимость соответствует всем регламентам, стадион продолжает оставаться запасным футбольным полем для премьер-лиги у казанского “Рубина”.

Мы получили удобный, компактный стадион, который в любом случае вмещает приличное количество людей. И для телекартинки будет ощущение заполняемости стадиона при меньшем числе зрителей», — сказал Гарипов.

В рамках Игр БРИКС на стадионе «Центральный» проходил турнир по легкой атлетике. Он завершился 16 июня.

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