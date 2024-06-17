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13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026 (Relevo)

39-летний нападающий сборной Португалии намерен продолжать выступления на высоком уровне и претендует на участие на следующем чемпионате мира, сообщает Relevo.

Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026 (Relevo) | Источник: Sports.Ru

Турнир в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике.

Криштиану Роналду на данный момент готовится к игре за португальскую команду на Евро-2024.

В этом сезоне форвард забил 35 голов и сделал 11 передач в 31 матче за «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии.

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