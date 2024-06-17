Томаш Соучек: «Роналду был мегазвездой Португалии на протяжении последних 20 лет. Никто не забивал так, как он. Ему нельзя давать ни сантиметра»

Томаш Соучек: «Роналду был мегазвездой Португалии на протяжении последних 20 лет. Никто не забивал так, как он» | Источник: Sports.Ru

"Роналду был мегазвездой Португалии на протяжении последних 20 лет. Никто не забивал так, как он.

Но у них не только Криштиану и Бруну, но и Рафаэл Леау, Бернарду Силва… У Португалии очень хорошие игроки — как в атаке, так и в обороне. Мы увидим это, когда выйдем на поле.