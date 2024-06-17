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19:57 (мск), источник: Sports.Ru

Томаш Соучек: «Роналду был мегазвездой Португалии на протяжении последних 20 лет. Никто не забивал так, как он. Ему нельзя давать ни сантиметра»

Сборная Чехии сыграет с португальцами в первом туре группового этапа Евро-2024. Матч состоится 18 июня.
Томаш Соучек: «Роналду был мегазвездой Португалии на протяжении последних 20 лет. Никто не забивал так, как он» | Источник: Sports.Ru

"Роналду был мегазвездой Португалии на протяжении последних 20 лет. Никто не забивал так, как он.

Но у них не только Криштиану и Бруну, но и Рафаэл Леау, Бернарду Силва… У Португалии очень хорошие игроки — как в атаке, так и в обороне. Мы увидим это, когда выйдем на поле.

Все знают о качествах [Криштиану]. Если у него будет свободное пространство в штрафной, он забьет. Ему нельзя давать ни сантиметра. Мы должны внимательно играть с ним, поскольку он опасен«, — сказал полузащитник сборной Чехии и “Вест Хэма”.

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