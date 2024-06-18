AS: Криштиану Роналду хочет, чтобы Серхио Рамос перешел в «Аль-Наср»

По информации источника, в переходе 38-летнего футболиста заинтересован также спортивный директор клуба Фернандо Йерро. Рамосу предлагают многомиллионный контракт. Также к испанцу проявляют интерес клубы из Турции и МЛС.

Вчера, 17 июня, «Севилья» объявила об уходе Рамоса из клуба в связи с истечением контракта. В минувшем сезоне-2023/2024 защитник сыграл 37 матчей, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

Рамос выступал вместе с Роналду в мадридском «Реале» с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018. За это время игроки выиграли два чемпионата Испании, два Кубка и два Суперкубка Испании. На международной арене футболисты выиграли четыре турнира Лиги чемпионов, три Суперкубка и три клубных чемпионата мира.