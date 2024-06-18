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09:20 (мск), источник: Чемпионат.com

AS: Криштиану Роналду хочет, чтобы Серхио Рамос перешел в «Аль-Наср»

Нападающий Криштиану Роналду хочет видеть защитника Серхио Рамоса в «Аль-Насре», сообщает AS.

Криштиану Роналду хочет, чтобы Серхио Рамос перешёл в «Аль-Наср» — AS | Источник: Чемпионат.com

По информации источника, в переходе 38-летнего футболиста заинтересован также спортивный директор клуба Фернандо Йерро. Рамосу предлагают многомиллионный контракт. Также к испанцу проявляют интерес клубы из Турции и МЛС.

Вчера, 17 июня, «Севилья» объявила об уходе Рамоса из клуба в связи с истечением контракта. В минувшем сезоне-2023/2024 защитник сыграл 37 матчей, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

Рамос выступал вместе с Роналду в мадридском «Реале» с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018. За это время игроки выиграли два чемпионата Испании, два Кубка и два Суперкубка Испании. На международной арене футболисты выиграли четыре турнира Лиги чемпионов, три Суперкубка и три клубных чемпионата мира.

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