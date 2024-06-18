Диаш о Португалии на Евро: «Роналду показывает своим примером, что мечты сбываются. Мы готовы к турниру»
Сегодня португальцы сыграют с Чехией в рамках 1-го тура группового этапа.
Сегодня португальцы сыграют с Чехией в рамках 1-го тура группового этапа.
"Своим примером Криштиану Роналду показывает, что мечты сбываются. Настоящее удовольствие быть с ним в одной команде.
У нас в команде есть и более опытные, и более молодые футболисты. У нас у всех большой опыт игры на высшем уровне за наши клубы, и мы готовы к турниру. На Евро многое зависит от характера команды", — сказал защитник сборной Португалии.