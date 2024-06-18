Месси о Рамосе: «Мы часто конфликтовали — он злил меня больше всех. Потом мы стали товарищами по команде, но в класико всегда сталкивались»
"С Серхио Рамосом мы часто конфликтовали. Это был игрок, который больше всех меня злил.
"С Серхио Рамосом мы часто конфликтовали. Это был игрок, который больше всех меня злил.
Потом мы стали товарищами по команде, но в класико мы всегда сталкивались. Класико были напряженными«, — сказал бывший форвард “Барселоны”.
Месси и Рамос выступали вместе за «ПСЖ» в 2021—2023 годах.