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12:27 (мск), источник: Sports.Ru

Месси о Рамосе: «Мы часто конфликтовали — он злил меня больше всех. Потом мы стали товарищами по команде, но в класико всегда сталкивались»

"С Серхио Рамосом мы часто конфликтовали. Это был игрок, который больше всех меня злил.

Месси о Рамосе: «Мы часто конфликтовали — он злил меня больше всех. Потом мы стали товарищами по команде, но в класико всегда сталкивались» | Источник: Sports.Ru

Потом мы стали товарищами по команде, но в класико мы всегда сталкивались. Класико были напряженными«, — сказал бывший форвард “Барселоны”.

Месси и Рамос выступали вместе за «ПСЖ» в 2021—2023 годах.

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