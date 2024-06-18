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12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Карел Поборски: «Роналду станет одним из самых слабых звеньев сборной Португалии, если выйдет в старте. Время не остановить, ему 39 лет»

Сборные Португалии и Чехии встретятся в первом туре группового этапа чемпионата Европы-2024. Игра пройдет сегодня, 18 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Карел Поборски: «Роналду станет одним из самых слабых звеньев сборной Португалии, если выйдет в старте. Время не остановить, ему 39 лет» | Источник: Sports.Ru

"Я давно говорил, что Криштиану Роналду станет одним из самых слабых звеньев сборной Португалии, если выйдет в стартовом составе. Болельщики обеих команд будут от него без ума, но в его возрасте он уже не так хорош в плане построения игры и прессинга, как его более молодые партнеры. Я предпочитаю, чтобы он не играл в стартовом составе, он бы больше помог команде.

Я думаю, сам Роналду никогда этого не поймет. Я снимаю шляпу перед тем, что он сделал, благодаря его огромной уверенности в себе, но время не остановить, ему 39 лет. Мы не знаем, как обстоят дела с тренером Роберто Мартинесом, но писали, что у его предшественника Фернанду Сантуша была такая же проблема на чемпионате мира".

О том, что у Роналду семь результативных передач на чемпионатах Европы — на одну меньше, чем у Поборски, который является рекордсменом.

«Меня не волнует индивидуальная статистика, гораздо важнее команда. Успех наших ребят в первом матче очень порадовал бы меня как болельщика сборной, а уже потом и как рекордсмена», — сказал бывший полузащитник сборной Чехии.

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