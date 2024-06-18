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13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Лионель Месси: «Мне нравится падел, но я не силен в нем — постоянно пытаюсь отдать пас, играю средне»

"В паделе я не очень силен. Мне нравится играть, но я постоянно пытаюсь отдать пас, бегаю за всем мячами и играю средне.

Лионель Месси: «Мне нравится падел, но я не силен в нем — постоянно пытаюсь отдать пас, играю средне» | Источник: Sports.Ru

Теннис мне нравится, но я не умею в него играть. Мы с Антонелой ходили на несколько занятий, но потом бросили«, — сказал нападающий “Интер Майами”.

Месси о Рамосе: «Мы часто конфликтовали — он злил меня больше всех. Потом мы стали товарищами по команде, но в класико всегда сталкивались».

Смешные ракетки и сдутые мячи: что такое падел.

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