Лионель Месси: «Мне нравится падел, но я не силен в нем — постоянно пытаюсь отдать пас, играю средне»
"В паделе я не очень силен. Мне нравится играть, но я постоянно пытаюсь отдать пас, бегаю за всем мячами и играю средне.
"В паделе я не очень силен. Мне нравится играть, но я постоянно пытаюсь отдать пас, бегаю за всем мячами и играю средне.
Теннис мне нравится, но я не умею в него играть. Мы с Антонелой ходили на несколько занятий, но потом бросили«, — сказал нападающий “Интер Майами”.
Месси о Рамосе: «Мы часто конфликтовали — он злил меня больше всех. Потом мы стали товарищами по команде, но в класико всегда сталкивались».
Смешные ракетки и сдутые мячи: что такое падел.