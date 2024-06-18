Галлас о Роналду и Португалии: «Все игроки будут прикрывать его зону, потому что любят его. Похожее мы видели с Месси на ЧМ, когда товарищи по Аргентине бегали за него» | Источник: Sports.Ru

"Можно сказать, что это, вероятно, его (Роналду — Спортс) последний чемпионат Европы. Тренер полностью его поддерживает. Все понимают, что физически это уже не тот игрок, что был в молодости, но это не имеет значения. Я думаю, что команда будет выстроена так, чтобы компенсировать это.

Все игроки будут прикрывать его зону, потому что они любят его. Я ожидаю что-то похожее с тем, что мы видели с Месси на последнем чемпионате мира в Катаре. Все его товарищи по команде бегали за него, и я думаю, что с Португалией будет та же история, с Роналду, поднимающим трофей в Берлине.

Эта сборная Португалии действительно страшна, и я считаю — это команда, которую нужно обыграть, если вы хотите выиграть Евро-2024", — сказал бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас.