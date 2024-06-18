Месси об отношениях с Антонелой: «В 13 лет я уехал в Испанию, общаться стало сложнее — международные звонки были дорогими. В 16−17 мы снова встретились, чувство не исчезло, с мессенджерам

Месси об отношениях с Антонелой: «В 13 лет я уехал в Испанию, общаться стало сложнее — международные звонки были дорогими. В 16−17 мы снова встретились, чувство не исчезло, с мессенджерами стало проще» | Источник: Sports.Ru

«Я ходил к нему домой и там познакомился с ней, мы были совсем маленькими. Она мне всегда нравилась. В то время наши отношения назывались “амиговиос” (Amigovios — популярный аргентинский детский сериал — Спортс). Потом в 13 лет я уехал в Испанию, и мы немного потеряли контакт.

Общение было намного сложнее, чем сейчас. Оно шло через письма, электронную почту или иногда телефонные звонки по стационарному телефону, международные звонки были дорогими. Так что мы перестали общаться, сильно отдалились. С Лукасом тоже, не только с ней…

Пока нам не исполнилось 16 или 17 лет, и мы снова не встретились, общение стало намного проще через мессенджеры, мы переписывались там. Мы снова начали сближаться, то чувство, которое у нас было с детства, не исчезло, ничего не изменилось. В 19−20 лет мы начали встречаться«, — рассказал форвард “Интер” Майами.

Также Месси ответил на вопрос, ревнив ли он по отношению к своей партнерше.

«Сейчас нет. Раньше, когда был моложе, да, был. У меня был такой период, но уже давно нет. Я был довольно ревнивым, когда был парнем, когда мы только начинали встречаться. Потом уже нет», — добавил Месси.

Месси о Рамосе: «Мы часто конфликтовали — он злил меня больше всех. Потом мы стали товарищами по команде, но в класико всегда сталкивались».