Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Турция
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Португалия
Чехия
Футбол. Чемпионат Европы
17.06
Румыния
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
17.06
Бельгия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
17.06
Австрия
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Хорватия
Албания
Все события
16:27 (мск), источник: Sports.Ru

Рамос о том, хочет ли играть с Месси в МЛС: «Еще не думал о будущем — есть несколько интересных предложений. США всегда меня привлекали, но нужно многое взвесить»

— Хотели бы в будущем поиграть с Месси в «Интер Майами»?

Рамос о том, хочет ли играть с Месси в МЛС: «Еще не думал о будущем — есть несколько интересных предложений. США всегда меня привлекали, но нужно многое взвесить» | Источник: Sports.Ru

— Я еще не обдумывал свое будущее. Слава Богу, есть несколько предложений, которые могут быть интересными, но я еще не думал о том, что я буду делать и где продолжу карьеру. Футбол — это результат, посмотрим, что получится.

США действительно всегда привлекали меня качеством жизни, менталитетом и философией, но это ничего не значит, потому что нужно многое взвесить, прежде чем принимать решение, — сказал защитник, покинувший «Севилью».

Месси о Рамосе: «Мы часто конфликтовали — он злил меня больше всех. Потом мы стали товарищами по команде, но в класико всегда сталкивались».

Читайте также от «Sports»
Синнер и Калинская – новый теннисный роман! Их раскрыли, увеличив фото телефона
Она участвовала в «Мисс Австралии», а теперь хочет стать первой женщиной-тренером в Евролиге
Пеп покинет «Сити» следующим летом – так пишут в Англии. Правда?
Россия поднялась на второе место в мировом рейтинге. Как это возможно, если она нигде не играет?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь