Рамос о том, хочет ли играть с Месси в МЛС: «Еще не думал о будущем — есть несколько интересных предложений. США всегда меня привлекали, но нужно многое взвесить» | Источник: Sports.Ru

— Я еще не обдумывал свое будущее. Слава Богу, есть несколько предложений, которые могут быть интересными, но я еще не думал о том, что я буду делать и где продолжу карьеру. Футбол — это результат, посмотрим, что получится.

США действительно всегда привлекали меня качеством жизни, менталитетом и философией, но это ничего не значит, потому что нужно многое взвесить, прежде чем принимать решение, — сказал защитник, покинувший «Севилью».