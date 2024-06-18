«Без Роналду Португалия более творческая, проявляются личности. Статус диктует ему личные цели, но если он переключится на команду, то станет огромным плюсом в составе». Агент Барбоза о Криштиану | Источник: Sports.Ru

— Португалия сегодня должна победить, если желает этого. Главный тренер уже несколько раз подчеркивал, что команда борется за чемпионство. Но просто не будет, Чехия — сильная сборная. Если Португалия проведет хороший матч, то она преодолеет трудности. Сегодня есть интрига.

— Многие подмечают, что этой сборной Португалии Роналду даже мешает. Вы согласны с этим?

— Я разделяю точку зрения, что он едет на крупный турнир, преследуя еще и свои цели. Нужно понимать, что команда — это больше, чем Криштиану. Плюс мы не знаем, сможет ли он провести это Евро на высоком уровне. Он играет в Саудовской Аравии — интересно, да, но это не большой футбол.

Но, когда команда играет без Роналду, она более творческая, свободная и раскованная. В команде без него сразу же больше вариантов для игры. Плюс проявляются личности. Например, Рафаэл Леау и Франсишку Консейсау. Они мальчишки, которые могут решить момент. Когда Роналду на поле, все по-другому.

Да, статус ему диктует личные цели, которые часто не совпадают с планами команды. В Португалии много дискуссий по данному вопросу. Но все мы знаем, что, если на Роналду идет большое давление, он всем хочет доказать обратное. Надеемся, что на Евро он будет выглядеть лучше, чем в Катаре. Тогда был сильный скандал с тренером.