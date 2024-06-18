Данни о Португалии на Евро: «У меня очень высокие ожидания от команды, у нас самые опытные и талантливые игроки в мире» | Источник:

"У меня очень высокие ожидания от сборной Португалии на Евро-2024, потому что у нас самые опытные и талантливые футболисты в мире. К тому же они все играют в больших командах.