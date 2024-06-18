Данни о Португалии на Евро: «У меня очень высокие ожидания от команды, у нас самые опытные и талантливые игроки в мире»
Португальцы начнут турнир сегодня матчем против сборной Чехии в группе F.
Португальцы начнут турнир сегодня матчем против сборной Чехии в группе F.
"У меня очень высокие ожидания от сборной Португалии на Евро-2024, потому что у нас самые опытные и талантливые футболисты в мире. К тому же они все играют в больших командах.
Конечно, сегодня Португалия должна обыграть Чехию, я верю в успех нашей сборной«, — сказал бывший полузащитник “Зенита” Данни.
«Без Роналду Португалия более творческая, проявляются личности. Статус диктует ему личные цели, но если он переключится на команду, то станет огромным плюсом в составе». Агент Барбоза о Криштиану.