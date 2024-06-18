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21:12 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду, Шик, Бруну Фернандеш, Кухта, Леау и Цоуфал начнут игру Португалия — Чехия в старте

Главный тренер пиренейской команды Роберто Мартинес выпустит с первой минуты следующих игроков.

Роналду, Шик, Бруну Фернандеш, Кухта, Леау и Цоуфал начнут игру Португалия — Чехия в старте | Источник: Sports.Ru

— вратарь: Диогу Кошта;

— защита: Диогу Далот, Пепе, Рубен Диаш;

— полузащита: Жоау Канселу, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Витинья, Нуну Мендеш;

— нападение: Криштиану Роналду, Рафаэл Леау.

Возглавляющий чешскую команду Иван Гашек выбрал таких игроков:

— вратарь: Инрджих Станек;

— защита: Ладислав Крейчи, Робин Гранач, Томаш Голеш;

— полузащита: Давид Доудера, Лукаш Провод, Томаш Соучек, Павел Шулц, Владимир Цоуфал;

— нападение: Патрик Шик, Ян Кухта.

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