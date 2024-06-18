Роналду, Шик, Бруну Фернандеш, Кухта, Леау и Цоуфал начнут игру Португалия — Чехия в старте
Главный тренер пиренейской команды Роберто Мартинес выпустит с первой минуты следующих игроков.
Главный тренер пиренейской команды Роберто Мартинес выпустит с первой минуты следующих игроков.
— вратарь: Диогу Кошта;
— защита: Диогу Далот, Пепе, Рубен Диаш;
— полузащита: Жоау Канселу, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Витинья, Нуну Мендеш;
— нападение: Криштиану Роналду, Рафаэл Леау.
Возглавляющий чешскую команду Иван Гашек выбрал таких игроков:
— вратарь: Инрджих Станек;
— защита: Ладислав Крейчи, Робин Гранач, Томаш Голеш;
— полузащита: Давид Доудера, Лукаш Провод, Томаш Соучек, Павел Шулц, Владимир Цоуфал;
— нападение: Патрик Шик, Ян Кухта.