Роналду — лучший по ударам в матче с Чехией (5). У него 100% точных передач — 22 из 22 | Источник: Sports.Ru

39-летний португальский нападающий «Аль-Насра» стал лучшим в матче по ударам (5) и разделил первое место по пасам под удар (2).

Кроме того, все передачи Роналду были точны — 22 паса из 22.

Роналду ни разу не забил со штрафного на Евро после 29 попыток. Он играл на 6 чемпионатах Европы.

Витинья признан лучшим игроком матча Португалия — Чехия.