Роналду — лучший по ударам в матче с Чехией (5). У него 100% точных передач — 22 из 22
Во вторник сборная Португалии обыграла Чехию (2:1) в матче группового этапа Евро-2024.
Во вторник сборная Португалии обыграла Чехию (2:1) в матче группового этапа Евро-2024.
39-летний португальский нападающий «Аль-Насра» стал лучшим в матче по ударам (5) и разделил первое место по пасам под удар (2).
Кроме того, все передачи Роналду были точны — 22 паса из 22.
Роналду ни разу не забил со штрафного на Евро после 29 попыток. Он играл на 6 чемпионатах Европы.
Витинья признан лучшим игроком матча Португалия — Чехия.
Я долго думал, почему Роналду так раздражает…