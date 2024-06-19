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00:27 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду — лучший по ударам в матче с Чехией (5). У него 100% точных передач — 22 из 22

Во вторник сборная Португалии обыграла Чехию (2:1) в матче группового этапа Евро-2024.

Роналду — лучший по ударам в матче с Чехией (5). У него 100% точных передач — 22 из 22 | Источник: Sports.Ru

39-летний португальский нападающий «Аль-Насра» стал лучшим в матче по ударам (5) и разделил первое место по пасам под удар (2).

Кроме того, все передачи Роналду были точны — 22 паса из 22.

Роналду ни разу не забил со штрафного на Евро после 29 попыток. Он играл на 6 чемпионатах Европы.

Витинья признан лучшим игроком матча Португалия — Чехия.

Я долго думал, почему Роналду так раздражает…

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