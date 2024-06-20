Зайнутдинов «сорвал» трансфер на 19 миллионов евро: подробности
Полузащитник сборной Казахстана по футболу и стамбульского «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов поставил под угрозу срыва трансфер на 19 миллионов евро, сообщают Vesti.kz.
Изначально «Бешикташ» планировал продать Зайнутдинова вместе с Жедсоном Фернандешем в санкт-петербургский «Зенит», чтобы сэкономить на выплате процентов предыдущему клубу португальца — «Бенфике».
В частности, «Зенит» собирался заплатить за Фернандеша 17 миллионов евро (плюс 2 миллиона евро в качестве бонусов). Но этот трансфер может не состояться.
Дело в том, что Зайнутдинов отказался от заманчивого предложения от «Зенита» и решил остаться в «Бешикташе».
«Зайнутдинов — причина, по которой не было объявлено о переходе Жедсона в “Зенит”. Их необходимо продать вместе из-за пункта о доле Жедсона при следующей продаже, но Бахтиер не хочет уходить. Я надеюсь, что его убедят, и все закончится хорошо», — пишет популярный аккаунт Duyum Beşiktaş в твиттере.
Напомним, Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро.
В минувшем сезоне 26-летний Зайнутдинов принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. В составе «орлов» Зайнутдинов завоевал Кубок Турции.